В Петербурге зафиксировали новый рекорд по суточным заражениям COVID-19

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В Санкт-Петербурге зафиксирован новый рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в городе выявили 1331 случай заболевания COVID-19, общее число заболевших за все время достигло 70 023 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Предыдущий максимум был зарегистрирован 7 ноября — тогда за последние 24 часа коронавирусом заразились 1258 человек. В Петербурге с 4 ноября выявляют более 1 тыс. зараженных.

За последние сутки в городе умер 31 человек, выздоровели 605. Всего с начала эпидемии от COVID-19 вылечились 42 789 человек, умерли 4162.

Петербург занимает третье место среди регионов по числу выявленных случаев заболевания COVID-19, уступая Москве и Подмосковью.