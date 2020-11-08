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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге зафиксировали новый рекорд по суточным заражениям COVID-19

Фото:Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В Санкт-Петербурге зафиксирован новый рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в городе выявили 1331 случай заболевания COVID-19, общее число заболевших за все время достигло 70 023 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Предыдущий максимум был зарегистрирован 7 ноября — тогда за последние 24 часа коронавирусом заразились 1258 человек. В Петербурге с 4 ноября выявляют более 1 тыс. зараженных.

За последние сутки в городе умер 31 человек, выздоровели 605. Всего с начала эпидемии от COVID-19 вылечились 42 789 человек, умерли 4162.

Петербург занимает третье место среди регионов по числу выявленных случаев заболевания COVID-19, уступая Москве и Подмосковью.

Беглов попросил вузы Петербурга максимально перейти на удаленку
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Александр Беглов<br /> &nbsp;

Ранее в ноябре городские власти сообщили о введении ряда ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Так, с 9 по 29 ноября перестанут работать фуд-корты, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, заправках и в аэропорту, а также закроются детские комнаты в торговых центрах. До 9 ноября городская администрация должна перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, продлен запрет на работу ночных заведений до 29 ноября. Предприятия общепита открыты только до 23:00 мск. Жители должны носить маски.

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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 ноября доложил, что ситуация с коронавирусом в городе «не критическая, но сложная». Он сообщил, что уже занято около 80% коечного фонда, предназначенного для лечения больных с COVID-19.

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