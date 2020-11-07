В Петербурге выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 1258 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало новым рекордом с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

По данным штаба, за 6 ноября в городе выздоровел 651 человек, еще 53 человека умерли. Таким образом, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 68 692 заболевших, из них 42 184 выздоровели. Общее число летальных исходов составляет 4131.

Предыдущий максимум в городе зарегистрировали накануне — 1171 случай заражения.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге запретили посещение развлекательных учреждений, приостановили работу ресторанов в ночное время, объявили масочный режим в транспорте и объектах торговли, а также рекомендовали самоизоляцию для всех петербуржцев.

С 9 ноября в городе не будут работать фуд-корты и детские комнаты в торговых центрах, в силу вступит запрет на проведение мероприятий численностью более 70 человек.