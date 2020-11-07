Два человека погибли в результате нападения с ножом в Кривом Роге

Фото: dp.npu.gov.ua

Два человека погибли, еще восемь пострадали в результате нападения мужчины с ножом в Кривом Роге. Об этом сообщается на сайте полиции Днепропетровской области.

По данным ведомства, мужчина нанес ножевые ранения случайным прохожим. В результате два человека погибли на месте, еще восемь были доставлены в больницу.

Среди погибших — двое мужчин. Кроме того, в числе пострадавших есть восьмилетний мальчик. Нападавшим оказался местный житель 1983 года рождения. Его задержала полиция.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК (умышленное убийство).

Накануне в Киеве на станции метро «Славутич» мужчина напал на полицейского после того, как он сделал ему замечание об отсутствии медицинской маски. По данным городской прокуратуры, полицейский получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.