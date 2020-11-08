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В ДТП с двумя легковушками в Иркутске пострадали четыре человека

В результате ДТП в Иркутске один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по региону.

Авария произошла ночью в Академгородке. На перекрестке столкнулись автомобили Subaru и Kia. 24-летний мужчина, управлявший Subaru, умер на месте происшествия. В Kia находились четыре человека, их госпитализировали. Полиция проводит проверку.

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Ранее в ноябре автомобиль въехал в остановку в центре Москвы. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Среди причин называлось то, что женщина-водитель перепутала педали.

По данным департамента транспорта, за автомобилем Nissan, протаранившим остановку, числится один штраф за превышение скорости и три штрафа — за пересечение сплошной.

ДТП Иркутск
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