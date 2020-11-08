Эксперт объяснила правильные действия при чихании человека поблизости

Если рядом с человеком в общественном месте кто-то чихнул, ему стоит поменять маску, а также обработать перчатки кожным антисептиком и надеть новые. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает «РИА Новости».

Эксперт пояснила, что снять маску нужно очень аккуратно, не прикасаясь к наружной стороне. «Желательно умыть лицо и промыть нос», — добавила она.

Плоскирева подчеркнула, что в общественных местах обязательно находиться только в маске и в перчатках. Это позволит значительно снизить риск заражения коронавирусом и другими респираторными заболеваниями.

Эпидемиолог также отметила, что пока нет препаратов, эффективность которых при заражении коронавирусной инфекцией была бы доказана. В связи с этим она посоветовала самостоятельно поддерживать организм в здоровом состоянии. Например, правильно питаться и заниматься спортом.