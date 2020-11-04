Онищенко назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Во время пандемии коронавируса местами повышенного риска являются лифты, эскалаторы, коммуналки и метро. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН и первый зампред комитета Государственной думы по образованию Геннадий Онищенко, передает «Вечерняя Москва».

По его словам, в коммунальных квартирах вирус легко может передаваться на кухне. «Особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь», — пояснил специалист.

При поездке в метро опасность представляют старые вагоне, где нет автоматической системы кондиционирования. Онищенко напомнил, что в час пик, во время высокой загруженности метрополитена, риск заболеть COVID-19, в принципе, «очень велик», и попросил всегда носить защитную маску.

Об опасности заражениям коронавирусом в лифте до этого предупреждали в Роспотребнадзоре. Эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что заболеть можно, даже не находясь в одном лифте с переносчиком вируса. Для передачи инфекции достаточно зайти в ту же кабину, что использовал ранее больной с коронавирусом.