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Синоптики спрогнозировали теплый ноябрь на всей территории России

На всей территории России среднемесячная температура в ноябре будет около и выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, переадет ТАСС.

По его словам, особенно теплым ноябрь окажется в Коми, Архангельской области, Якутии, на севере Красноярского края иЯмало-Ненецком автономном округе,

«Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде», — сказал синоптик. Вильфанд также рассказал, что по прогнозам, ноябрь будет не дождливым — в большинстве регионов количество осадков ожидается около нормы.

Вильфанд назвал регионы с некомфортной и опасной погодой
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Материал дополняется.

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