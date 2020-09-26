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Общество ,  
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В Приморье грузовик сбил двоих детей

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Полиция Приморского края устанавливает обстоятельства ДТП в районе города Фокино к северо-западу от Находки. Грузовой автомобиль сбил двоих детей, переходивших дорогу. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

«Две девочки 8 и 9 лет в результате получили травмы. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая — госпитализирована в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В центре Москвы автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

По предварительным данным, группа из двоих взрослых и пяти детей переходила дорогу. Легковой автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов. По соседней полосе ехал грузовик марки Volvo. Дети попытались перебежать проезжаю часть. Водитель грузовика не смог избежать столкновения.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. В МВД также подчеркнули, что у водителя грузового автомобиля были при себе все необходимые документы.

В июне в Санкт-Петербурге водитель на пешеходном переходе сбил шесть человек, четверо из которых дети. Тогда никто не погиб.

грузовик Приморье сбил дети авария ДТП
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