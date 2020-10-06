В Москве водитель Gelandewagen насмерть сбил пешехода

В столице водитель машины Mercedes Gelandewagen насмерть сбил человека, переходившего дорогу. Об этом говорится в Twitter московской Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля «Мерседес Гелендваген» сбил человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте», — уточняется в сообщении.

Авария произошла около 23:00 по мск на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу. Личность погибшего устанавливается.

РЕН ТВ передает, что за водителем Mercedes числятся неоплаченные штрафы на сумму 2500 руб.