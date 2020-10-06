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В Москве водитель Gelandewagen насмерть сбил пешехода

В столице водитель машины Mercedes Gelandewagen насмерть сбил человека, переходившего дорогу. Об этом говорится в Twitter московской Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля «Мерседес Гелендваген» сбил человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте», — уточняется в сообщении.

В центре Москвы автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Авария произошла около 23:00 по мск на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу. Личность погибшего устанавливается.

РЕН ТВ передает, что за водителем Mercedes числятся неоплаченные штрафы на сумму 2500 руб.

В конце сентября в центре Москвы водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю девочку, ее госпитализировали. ДТП случилось в районе дома № 37 на улице Покровка. Источник ТАСС сообщил, что автомобиль наехал на человека на нерегулируемом пешеходном переходе.

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