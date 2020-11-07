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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Выборы президента США ,  
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Тихановская указала Байдену на отличия выборов в США и Белоруссии

Лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом ее пресс-служба сообщила в Telegram.

«Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — подчеркнула она.

Клинтоны и Обама поздравили Байдена с победой на президентских выборах
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Тихановская отметила, что многие живущие в США белорусы проголосовали за Байдена. Она выразила уверенность, что под руководством нового главы государства США будет процветать, а белорусско-американские отношения станут лучше.

Оппозиционерка также добавила, что Байден неоднократно высказывался в поддержку белорусского народа.

«Я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси», — заявила Тихановская.

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Ранее, 7 ноября, крупнейшие американские СМИ объявили о победе кандидата от демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Позднее он сам объявил о своем избрании. Его соперник действующий президент Дональд Трамп посчитал победу Байдена преждевременной.

При этом с победой Байдена уже поздравили бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, президент франции Эмманюэль Макронон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также другие госдеятели различных государств.

Выборы президента США. Главное
Политика
Фото:Paula Bronstein / AP

Протесты в Белоруссии продолжаются с президентских выборов в республике 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция и протестующие не признают эти результаты, требуют отставки главы государства и проведения новых выборов. Его основную соперницу и лидера оппозиции Светлану Тихановскую поддерживают правительства европейских государств.

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах. После начала протестов он пообещал белорусскому коллеге дать кредит в $1,5 млрд. Эти средства уже были предоставлены, часть из них выделил Евразийский фонд стабилизации и развития.

Байден Белоруссия США
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
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