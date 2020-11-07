Тихановская указала Байдену на отличия выборов в США и Белоруссии
Лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом ее пресс-служба сообщила в Telegram.
«Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — подчеркнула она.
Тихановская отметила, что многие живущие в США белорусы проголосовали за Байдена. Она выразила уверенность, что под руководством нового главы государства США будет процветать, а белорусско-американские отношения станут лучше.
Оппозиционерка также добавила, что Байден неоднократно высказывался в поддержку белорусского народа.