Тихановская указала Байдену на отличия выборов в США и Белоруссии

Лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом ее пресс-служба сообщила в Telegram.

«Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — подчеркнула она.

Тихановская отметила, что многие живущие в США белорусы проголосовали за Байдена. Она выразила уверенность, что под руководством нового главы государства США будет процветать, а белорусско-американские отношения станут лучше.

Оппозиционерка также добавила, что Байден неоднократно высказывался в поддержку белорусского народа.