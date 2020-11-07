Клинтоны и Обама поздравили Байдена с победой на президентских выборах

Бывший госсекретарь США, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон поздравила с победой на президентских выборах США кандидата от Демократической партии Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. Поздравление она разместила в своем Twitter.

«Избиратели высказались, и они выбрали нашими следующими президентом и вице-президентом Джо Байдена и Камалу Харрис. Это историческая пара кандидатов, отказ от Трампа и новая страница для Америки. Спасибо всем, кто помог этому осуществиться», — написала Клинтон.

Ее супруг, экс-президент Билл Клинтон отметил, что «демократия победила» и теперь у США есть избранные президент и вице-президент, «которые объединят всех».

Байдена также поздравил 44-й президент США Барак Обама. «Мне не могла выпасть большая честь, чем поздравить нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден. Мне также не могла выпасть большая честь, чем поздравить Камалу Харрис и Дуга Эмхоффа с революционным избранием Камалы на роль нашего следующего вице-президента», — написал Обама.

7 ноября крупнейшие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена в президентской гонке, после чего он объявил о своем избрании президентом США. Трамп считает это заявление преждевременным.