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Нападения исламистов во Франции ,  
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Во Франции сообщили детали о совершившем нападение в Ницце

Мужчина, напавший с ножом на людей в соборе Ниццы — 21-летний выходец из Туниса. Он прибыл во Францию из Италии в начале октября. Об этом сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. Пресс-конференция транслировалась на BFMTV.

«Он въехал в Италию через остров Лампедузу 20 сентября. Затем он прибыл в Париж 9 октября», — сказал Рикар.

По его словам, у нападавшего были найдены документы итальянского Красного креста на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он добавил, что злоумышленник ранее не был известен спецслужбам.

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Фото:Kiran Ridley / Getty Images

Тунисец прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, сообщает итальянское информагентство Adnkronos со ссылкой на источники.

По данным информагентства, в месте с подозреваемым в Лампедузу в тот же день прибыли около двадцати лодок, на борту которых находились в основном тунисцы.

Утром 29 сентября в соборе Нотр-Дам в Ницце были убиты три человека. По данным СМИ, две жертвы, мужчина и женщина, были обезглавлены, еще один мужчина скончался от ран на улице.

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Мэр города Кристиан Эстрози сообщил, что нападавший несколько раз повторил «Аллаху акбар», пока его арестовывали и заключали в наручники. Его доставили в больницу, так как он был ранен при задержании.

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