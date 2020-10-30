Во Франции сообщили детали о совершившем нападение в Ницце

Мужчина, напавший с ножом на людей в соборе Ниццы — 21-летний выходец из Туниса. Он прибыл во Францию из Италии в начале октября. Об этом сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. Пресс-конференция транслировалась на BFMTV.

«Он въехал в Италию через остров Лампедузу 20 сентября. Затем он прибыл в Париж 9 октября», — сказал Рикар.

По его словам, у нападавшего были найдены документы итальянского Красного креста на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он добавил, что злоумышленник ранее не был известен спецслужбам.

Тунисец прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, сообщает итальянское информагентство Adnkronos со ссылкой на источники.