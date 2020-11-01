Общество , 01 ноя, 20:20
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Задержанного по подозрению в нападении на священника в Лионе отпустили
Мужчину, ранее задержанного в рамках дела о нападении на священника в Лионе, отпустили на свободу. Об этом сообщает Lyon Mag со ссылкой на заявление прокуратуры.
«В ходе расследования следователи не обнаружили никаких доказательств, позволяющих привлечь его к ответственности за совершение нападения», -говорится в заявлении.
Более того, врач, осмотрев задержанного, постановил, что его состояние здоровья не позволяет содержать его под стражей и что он нуждается в госпитализации.
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