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Задержанного по подозрению в нападении на священника в Лионе отпустили

Фото:Laurent Cipriani / AP
Фото: Laurent Cipriani / AP

Мужчину, ранее задержанного в рамках дела о нападении на священника в Лионе, отпустили на свободу. Об этом сообщает Lyon Mag со ссылкой на заявление прокуратуры.

«В ходе расследования следователи не обнаружили никаких доказательств, позволяющих привлечь его к ответственности за совершение нападения», -говорится в заявлении.

Более того, врач, осмотрев задержанного, постановил, что его состояние здоровья не позволяет содержать его под стражей и что он нуждается в госпитализации.

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