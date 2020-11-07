Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Фото: МЧС России

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Люберецком районе Подмосковья. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, речь идет о частном легкомоторном самолете Cessna, который совершил аварийную посадку с неисправным двигателем.

Видео: Instagram: moscowmap

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После падения произошло возгорание. Всего к ликвидации последствий аварии привлекли 40 человек и 13 единиц техники.

В пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России подтвердили РБК факт крушения самолета. По факту инцидента проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты для выяснения обстоятельств случившегося.