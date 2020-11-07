Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Люберецком районе Подмосковья. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, речь идет о частном легкомоторном самолете Cessna, который совершил аварийную посадку с неисправным двигателем.
После падения произошло возгорание. Всего к ликвидации последствий аварии привлекли 40 человек и 13 единиц техники.
В пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России подтвердили РБК факт крушения самолета. По факту инцидента проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты для выяснения обстоятельств случившегося.