Два человека погибли при падении вертолета в Вологодской области

Вертолет Robinson R44 (Фото: Hartmut Schmidt / imageBROKER / Global Look Press)

Легкомоторный вертолет Robinson R44 потерпел крушение в Вологодской области. В результате погибли два человека, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, вертолет упал в реку Сухона. Спасатели получили информацию о крушении судна в 12:10 от местного жителя Нюксенского района.

На борту находились два человека, оба погибли, отметили в главке. Жертв на земле нет. Место падения вертолета обнаружено. По данным ведомства, он дрейфует по реке, к нему направились две лодки для его буксировки к берегу.

Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС России, к настоящему времени спасатели нашли тело одного погибшего — мужчины, а также паспорт женщины. В ведомстве пояснили, что речь идет о четырехместном вертолете. Всего на борту находились два человека.

При падении вертолет повредил ЛЭП, в результате три деревни в Нюксенском районе остались без света: Леваш, Бобровское и Вострое

«Поступила информация, что примерно в 50 км от райцентра [села Нюксеница] упал вертолет. На место происшествия выехали сотрудники местного отделения полиции. Информация проверяется», — сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

По факту падения вертолета Северо-западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит проверку, сообщается на сайте ведомства. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты.