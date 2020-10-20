При крушении вертолета в Вологодской области погиб директор «Деда Мороза»

Директор АО «Дед Мороз», экс-замгубернатора Вологодской области Олег Васильев, по предварительной информации, погиб при крушении вертолета. Вместе с ним мог лететь президент авиакомпании «Аэросоюз» Сергей Мозер, сообщили СМИ

Олег Васильев (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

По предварительной информации, генеральный директор АО «Дед Мороз», которое управляет вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге, Олег Васильев погиб при крушении вертолета в Вологодской области, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Друг Олега Васильева Андрей Геркулесов подтвердил РБК, что он погиб при крушении вертолета.

В МЧС по Вологодской области сообщили, что в реку Сухона упал легкомоторный вертолет Robinson R44.

Два человека, находящиеся на борту, по предварительной информации МЧС, погибли. На земле жертв нет, говорится в сообщении.

Источник «РИА Новости» в региональном правительстве сообщил, что второй погибший — президент компании «Аэросоюз» Сергей Мозер. По данным портала GorodChe, упавший вертолет принадлежал этой же авиакомпании.