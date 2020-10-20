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При крушении вертолета в Вологодской области погиб директор «Деда Мороза»

Директор АО «Дед Мороз», экс-замгубернатора Вологодской области Олег Васильев, по предварительной информации, погиб при крушении вертолета. Вместе с ним мог лететь президент авиакомпании «Аэросоюз» Сергей Мозер, сообщили СМИ
Олег Васильев
Олег Васильев (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

По предварительной информации, генеральный директор АО «Дед Мороз», которое управляет вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге, Олег Васильев погиб при крушении вертолета в Вологодской области, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Друг Олега Васильева Андрей Геркулесов подтвердил РБК, что он погиб при крушении вертолета.

В МЧС по Вологодской области сообщили, что в реку Сухона упал легкомоторный вертолет Robinson R44.

Два человека, находящиеся на борту, по предварительной информации МЧС, погибли. На земле жертв нет, говорится в сообщении.

Источник «РИА Новости» в региональном правительстве сообщил, что второй погибший — президент компании «Аэросоюз» Сергей Мозер. По данным портала GorodChe, упавший вертолет принадлежал этой же авиакомпании.

Два человека погибли при падении вертолета в Вологодской области
Общество
Вертолет Robinson R44

Также на месте крушения был найден паспорт на имя женщины 1993 года рождения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

Авария произошла у деревни Бобровское в Нюксенском районе.

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В ведомстве отметили, что вертолет дрейфует по реке. «С двух сторон к нему движется две лодки ГИМС МЧС России для его последующей фиксации и буксировки к берегу», — говорится в сообщении.

При падении вертолет задел ЛЭП, в результате три населенных пункта остались без электричества.

Олег Васильев возглавил АО «Дед Мороз» в феврале 2020 года. До этого он был заместителем губернатора Вологодской области, однако покинул должность в сентябре 2019 года. Тогда губернатор Олег Кувшинников избрался на эту должность и Васильев не вошел в состав нового правительства. Как пояснял тогда Кувшинников, Васильев допустил нарушение служебной этики.

Авторы
Любовь Порываева, Мария Лисицына
крушение вертолета Великий Устюг Вологодская область
РБК
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