Минтруд указал, что делать при получении мошеннических видео с министрами

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Жалобы о выводе денежных средств с банковских карт россиян при помощи схемы с использованием видеозаписей, смонтированных из кадров пресс-конференций правительства, на текущий момент в Минтруд России не поступали. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Если такие обращения поступят, они будут немедленно переданы в правоохранительные органы для проведения проверки», — сообщили в ведомстве.

В Минтруде отметили, что для получения пособий, выплат или другой меры социальной поддержки гражданам не следует обращаться за платной помощью юриста.

«Консультации работников соцзащиты, МФЦ, клиентских служб Пенсионного фонда бесплатны. Работники государственных организаций, назначающих социальные выплаты, не предлагают платные услуги юриста или консультанта, не требуют сведения о сроке действия банковской карты, ее пин-код или cvc-код», — добавили в ведомстве.

Гражданам следует обращаться в правоохранительные органы, в случае если от них просят вышеуказанные данные, посоветовали в ведомстве.