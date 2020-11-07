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Минтруд указал, что делать при получении мошеннических видео с министрами

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Жалобы о выводе денежных средств с банковских карт россиян при помощи схемы с использованием видеозаписей, смонтированных из кадров пресс-конференций правительства, на текущий момент в Минтруд России не поступали. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Если такие обращения поступят, они будут немедленно переданы в правоохранительные органы для проведения проверки», — сообщили в ведомстве.

В Минтруде отметили, что для получения пособий, выплат или другой меры социальной поддержки гражданам не следует обращаться за платной помощью юриста.

«Консультации работников соцзащиты, МФЦ, клиентских служб Пенсионного фонда бесплатны. Работники государственных организаций, назначающих социальные выплаты, не предлагают платные услуги юриста или консультанта, не требуют сведения о сроке действия банковской карты, ее пин-код или cvc-код», — добавили в ведомстве.

Гражданам следует обращаться в правоохранительные органы, в случае если от них просят вышеуказанные данные, посоветовали в ведомстве.

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Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / ТАСС

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова сообщила, что для кражи денег с банковских карт россиян мошенники используют видео, смонтированное из кадров с пресс-конференций правительства.

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По ее словам, ранее в интернете появился ролик, в котором демонстрируются кадры из выпуска новостей: выступления министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. После этого в записи демонстрируется подробная инструкция о том, как узнать о якобы причитающихся выплатах и получить их.

К видеозаписи была приложена ссылка на фишинговый сайт, который имитирует страницы госорганов, где пользователей просят ввести личные данные и номер банковской карты для получения выплат.

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