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Синоптики оценили вероятность теплой зимы в России

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Зима в России может быть такой же теплой, как и в прошлом году. Об этом в разговоре с РБК заявил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Как отметил синоптик со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации, этот год, скорее всего, будет самым теплым на Земле. В организации также считают, что подобная тенденция может распространиться и на зимний сезон следующего года, добавил он.

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«Поэтому рассчитывать на то, что зима будет трескучей, морозной и необычайно суровой на европейской части России, вряд ли стоит. Учитывая то, что начало ноября будет очень теплым, и, скорее всего, это коснется не только начала ноября, но и всю первую половину ноября. Температура будет существенно выше нормы — на 5–7 градусов. Скорее всего, следующая зима будет необычайно теплой и может быть даже такой же, какой была и прошлая», — сказал Синенков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «РИА Новости» предположил, что зима будет холодней, чем год назад. «Все-таки очевидно, что она будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году», — сказал он.

По словам руководителя Гидрометцентра, в прошлом году тепло было связано с зональным переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. «В этом году мы не прогнозируем такой ситуации», — пояснил Вильфанд. Он добавил, что прогноз на зиму не такой точный, как кратковременные прогнозы.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в ноябре в центре европейской части России и на северо-западе продолжится период «золотой осени». Потепление придет с 2 ноября. Дневная температура будет превышать плюс 10 градусов.

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