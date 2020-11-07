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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Выборы президента США ,  
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У Белого дома устроили демонстрацию с надувной куклой Трампа

Сотни человек вышли на акцию против кандидата в президенты США, действующего главы государства Дональда Трампа рядом с Белым домом, демонстранты надули огромную крысу, напоминающую Трампа. Об этом у себя в Twitter сообщает журналистка The Washington Post Марисса Дж. Лэнг.

Участники акции направились по участку улицы Black Lives Matter Plaza, переименованному ранее в честь одноименного движения, к Белому дому. Они требуют посчитать все голоса и ухода нынешнего американского лидера. Полицейские блокируют близлежащие перекрестки.

В США подсчитывают голоса после выборов 3 ноября. За первенство борются Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден. Исход выборов пока не определен. Ранее Байден вырвался вперед в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин, Мичиган, где лидировал Трамп.

Бывший вице-президент заявил, что завершается подсчет голосов и он не сомневается в своей победе. Трамп, в свою очередь, пообещал «сражаться» за американцев и страну. По его словам, он будет добиваться, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов.

Материал дополняется

Белый дом Дональд Трамп демонстрация выборы
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
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