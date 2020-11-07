У Белого дома устроили демонстрацию с надувной куклой Трампа

Сотни человек вышли на акцию против кандидата в президенты США, действующего главы государства Дональда Трампа рядом с Белым домом, демонстранты надули огромную крысу, напоминающую Трампа. Об этом у себя в Twitter сообщает журналистка The Washington Post Марисса Дж. Лэнг.

Участники акции направились по участку улицы Black Lives Matter Plaza, переименованному ранее в честь одноименного движения, к Белому дому. Они требуют посчитать все голоса и ухода нынешнего американского лидера. Полицейские блокируют близлежащие перекрестки.

В США подсчитывают голоса после выборов 3 ноября. За первенство борются Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден. Исход выборов пока не определен. Ранее Байден вырвался вперед в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин, Мичиган, где лидировал Трамп.

Бывший вице-президент заявил, что завершается подсчет голосов и он не сомневается в своей победе. Трамп, в свою очередь, пообещал «сражаться» за американцев и страну. По его словам, он будет добиваться, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов.