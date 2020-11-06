Трамп пообещал не сдаваться в борьбе за американцев и США

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем он намерен бороться за американцев и за страну. Соответствующее заявление распространил его предвыборный штаб, передает Fox News.

Трамп отметил, что планирует продолжить добиваться того, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов на выборах.

«Мы продолжим этот процесс через все аспекты закона для обеспечения того, чтобы американский народ был уверен в нашем правительстве. Я никогда не перестану сражаться за вас и нашу страну», — заверил Трамп.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет голосов все еще продолжается.

Согласно данным интерактивной карты Bloomberg, у Байдена 264 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Ранее предвыборный штаб Трампа потребовал остановить подсчет голосов в нескольких штатах: Пенсильвании, Мичигане и Джорджии. Кроме того, Трамп заявил, что он планирует добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине, где победу с перевесом в 0,7% голосов одержал его соперник от Демократической партии 77-летний Джо Байден.