Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Минобороны раскрыло кодовое название парада 7 ноября 1941 года в Москве Общество, 01:39 На что Валерий Меладзе тратит больше всего денег РБК и ВТБ Привилегия, 01:34 СМИ сообщили об отправке Ефремова в колонию Кокорина и Мамаева Общество, 00:59 ВОЗ зафиксировала новый рекорд заражений коронавирусом в мире за сутки Общество, 00:56 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 00:28 Пермские власти ответили на обращение жителя к Меркель из-за дороги Общество, 00:23 Панарин женился на дочери своего бывшего тренера Знарка Спорт, 00:05 Мстительный шопинг: как Китай стал последней надеждой индустрии роскоши Pro, 00:00 В Москве автомобилистам запретили ездить по всем выделенкам Общество, 00:00 «Человек-оркестр» Максим Матвеев — о жизни на две столицы РБК и ВТБ Привилегия, 06 ноя, 23:49 Мурашко назвал число находящихся на лечении больных COVID по всей стране Общество, 06 ноя, 23:47 Выборы президента США. Главное Политика, 06 ноя, 23:39 В Москве за сутки умерли 75 человек с коронавирусом Общество, 06 ноя, 23:10 «Тессинский, 1» — современный клубный дом на фундаменте истории РБК и INSIGMA, 06 ноя, 23:05
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Общество ,  
0 

Пермские власти ответили на обращение жителя к Меркель из-за дороги

Дорога в деревне Косотуриха в Пермском крае, жители которой обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать проезжую часть из-за бездействия местных властей, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РБК в в пресс-службе губернатора региона.

«На сегодняшний день указанная дорога находится в удовлетворительном состоянии, проезд и транспортная доступность деревни Косотуриха обеспечены в полном объеме», — заверили в пресс-службе.

Там отметили, что деревня доступна круглый год, даже зимой, для экстренных служб и автобусов. Кроме того, к деревне можно проехать другим путем: от автомобильной дороги регионального значения Пермь — Усть-Качка далее по Центральной улице.

В пресс-службе сообщили, что дорога Пермь — Усть-Качка — Косотуриха по закону относится к муниципальному образованию. Однако в реестре муниципального имущества Пермского муниципального района она не значится, рассказал там, не уточнив причину.

Планируется, что дорога из Перми до Косотурихи будет принята на баланс в 2021 году. «После принятия автомобильной дороги на баланс муниципального образования будет проработан вопрос о капитальном ремонте дороги», — добавили в пресс-службе.

РБК направил запрос в администрацию Култаевского сельского поселения и Пермского муниципального района.

Журналист, продюсер проекта «Народный комиссар» в Перми Василий Кучумов рассказал РБК, что обращение жителей деревни Косотуриха к канцлеру Германии является спланированной акцией для привлечения внимания чиновников. По его словам, к нему обратились жители с просьбой помочь и привлечь внимание к проблеме, «которая не решается в течение пяти лет». «Исследовав все документы, мы с юристами пришли к выводу, что просто так здесь ничего произойти не может, и нужно делать информационную бомбу. Дальше мы скреативили все моменты и предложили жителям такую попытку решения их проблемы», — объяснил Кучумов. По его словам, жители уже два года вынуждены заниматься дорогой за свой счет.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

Губернатор Кузбасса поручил поддержать пожелавших уехать в Канаду жителей
Общество

На странице Mash в социальной сети «ВКонтакте» 5 ноября было опубликовано видео, на котором житель Косотурихи Андрей Кулешов рассказал, что жители решили обратиться к Меркель, так как, по его словам, администрация Култаевского сельского поселения отказывается ремонтировать дорогу, а в Германии «дороги очень хорошие».

Мужчина пожаловался, что к деревне зимой трудно проехать автобусам, автомобилям скорой помощи и пожарным машинам и летом «они ходят с трудом».

«Если кусок земли ничей, как говорят наши чиновники, и ремонт делать для них нецелесообразно, то, может, Германия возьмет себе этот кусок», — говорит Кулешов, добавив, что из администрации пока «одни отписки и одни отказы».

Летом 2019 года жители города Киселевска Кемеровской области записали видеообращение, адресованное премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, и рассказали о «невыносимых условиях для жизни» в городе из-за разработки угля. Жители попросили у Канады статус беженцев. Позднее губернатор Сергей Цивилев пообещал переселить авторов обращения.

новости Пермский край Ангела Меркель ремонт дороги
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Материалы по теме
Губернатор Кузбасса поручил поддержать пожелавших уехать в Канаду жителей
Общество
Цивилев обещал переселить просивших убежища в Канаде жителей Киселевска
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter