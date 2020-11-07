Пермские власти ответили на обращение жителя к Меркель из-за дороги

Дорога в деревне Косотуриха в Пермском крае, жители которой обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать проезжую часть из-за бездействия местных властей, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РБК в в пресс-службе губернатора региона.

«На сегодняшний день указанная дорога находится в удовлетворительном состоянии, проезд и транспортная доступность деревни Косотуриха обеспечены в полном объеме», — заверили в пресс-службе.

Там отметили, что деревня доступна круглый год, даже зимой, для экстренных служб и автобусов. Кроме того, к деревне можно проехать другим путем: от автомобильной дороги регионального значения Пермь — Усть-Качка далее по Центральной улице.

В пресс-службе сообщили, что дорога Пермь — Усть-Качка — Косотуриха по закону относится к муниципальному образованию. Однако в реестре муниципального имущества Пермского муниципального района она не значится, рассказал там, не уточнив причину.

Планируется, что дорога из Перми до Косотурихи будет принята на баланс в 2021 году. «После принятия автомобильной дороги на баланс муниципального образования будет проработан вопрос о капитальном ремонте дороги», — добавили в пресс-службе.