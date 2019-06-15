Цивилев обещал переселить просивших убежища в Канаде жителей Киселевска

Жители города Киселевск Кемеровской области, ранее обратившиеся к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, будут переселены в другое место. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения района.

«Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять!» — написал глава региона.

Он отметил, что речь идет о жителях 71 дома. На встрече с ними обсуждался пошаговый план действий. К настоящему времени начался сбор документов, необходимых для переселения. Стороны договорились провести еще одну встречу в августе, добавил Цивилев.

В начале июня жители Киселевска записали видеообращение, адресованное премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу. Они рассказали о сложившихся в городе «невыносимых условиях для жизни», так как разработка угля ведется открытым способом. При этом большая часть населения проживает около угольных разрезов, в связи с чем горожане страдают от пыли и выхлопов спецтранспорта. Жители также посетовали на высокий уровень заболеваемости раком в регионе, в связи с чем авторы обращения попросили у Канады статус беженцев.