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Schlumberger $50 (+39,24%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,61%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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Губернатор Кузбасса поручил поддержать пожелавших уехать в Канаду жителей

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил главе Киселевска и своим заместителям проработать меры поддержки жителей города, которые обращались к властям Канады с просьбой предоставить им статус беженцев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически стоит на угольных разрезах. Эту проблему сложно решить быстро», — отмечается в сообщении.

В администрации отметили, что жителей переселяют в новое жилье, которое располагается вдалеке от мест добычи угля, а также ведется борьба с его незаконными перевозками.

При этом в администрации Киселевского городского округа агентству рассказали, что на всех угольных предприятиях города работают экологические программы. Однако власти добавили, что они рассчитаны на продолжительное время.

Ранее в июне жители Киселевска опубликовали видеообращение, адресованное премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу. Они заявили, что в их городе сложились «невыносимые условия для жизни», так как разработка угля ведется открытым способом. При этом большая часть населения проживает около угольных разрезов, в связи с чем горожане страдают от пыли и выхлопов спецтранспорта. По их словам, в Киселевске также высокий уровень заболеваемости раком. В связи с этим авторы обращения попросили у Канады статус беженцев.

Теги: Кемеровская область, Губернатор, Канада, беженцы
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