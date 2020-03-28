В Москве ранили ребенка из пневматического оружия

Столичное управление Следственного комитета начало проверку после появления в СМИ информации о ранении ребенка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Как говорится в сообщении, мальчик возвращался домой после игры в футбол и почувствовал жжение в районе груди. Под майкой он обнаружил металлический шарик — предположительно, пулю, выпущенную из пневматического пистолета.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК подтвердили, что 28 марта с улицы Ташкентской в медучреждение был доставлен несовершеннолетний, с ранением, полученным предположительно из пневматического оружия.

15 марта неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия не юго-востоке столицы. Инцидент произошел в торговом центре в Люблино на улице Краснодарская, 57, корпус 2.