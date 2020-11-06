Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 12:51
Жадность и рост на 55%. Из-за чего стоит переживать держателям биткоина Крипто, 16:13 Пугачева назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой Общество, 16:12 Шесть мифов об онлайн-шопинге и их разоблачение РБК и ЦУМ, 16:12 Трамп назвал Twitter вышедшим из-под контроля после скрытия его постов Политика, 16:09 «Живешь среди собственного наследия»: каким был Михаил Жванецкий Общество, 16:07  ВОЗ посоветовала всему миру готовиться к новой пандемии Общество, 16:06 Fast Company: почему на AR-гаджетах не получается заработать Pro, 16:01 Глава Минприроды уйдет в отставку Бизнес, 15:55 Памфилова рассказала Путину об избравшихся доярках, кочегарах и кузнецах Политика, 15:55 В центре Москвы задержали активистов «Левого фронта» Общество, 15:52 Копорация МСП и «ВкусВилл» поддержат сельхозпроизводителей Пресс-релиз, 15:50 «Сименс» в России: цифровые решения для предприятий и индустрия 4.0 РБК и «Сименс», 15:46 В ДНР заявили об эскалации на линии соприкосновения в Донбассе Политика, 15:40 Заммэра Москвы заявила о вызывающем тревогу тренде заболеваемости Общество, 15:34
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Общество ,  
0 

Пугачева назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой

Михаил Жванецкий, Алла Пугачева и Максим Галкин (слева направо)
Михаил Жванецкий, Алла Пугачева и Максим Галкин (слева направо) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Певица Алла Пугачева назвала смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого невосполнимой утратой. Об этом она написала в Instagram.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала они.

«Живешь среди собственного наследия»: каким был Михаил Жванецкий
Фотогалерея 

Жванецкий умер 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре его представитель Олег Сташкевич сообщал, что сатирик закрыл свою передачу и покинул сцену.

Жванецкий родился в Одессе, ам же получил инженерное образование. В 1960-х начал работать в театре Аркадия Райкина, позже сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов. Далее он начал самостоятельную карьеру.

Умер Михаил Жванецкий
Общество
Михаил Жванецкий

Работал в Одесской филармонии, а затем в московском театре «Эрмитаж». Жванецкий опубликовал книги «Встречи на улицах» (1982), «Год за два» (1987), «Моя Одесса» (1993) и другие. В 2012 году сатирик получил звание народного артиста России.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям
Алла Пугачева смерть Михаил Жванецкий
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter