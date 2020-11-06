Пугачева назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой

Михаил Жванецкий, Алла Пугачева и Максим Галкин (слева направо) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Певица Алла Пугачева назвала смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого невосполнимой утратой. Об этом она написала в Instagram.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала они.

Жванецкий умер 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре его представитель Олег Сташкевич сообщал, что сатирик закрыл свою передачу и покинул сцену.

Жванецкий родился в Одессе, ам же получил инженерное образование. В 1960-х начал работать в театре Аркадия Райкина, позже сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов. Далее он начал самостоятельную карьеру.