Общество , 07 окт, 20:33
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Представитель Жванецкого объяснил решение артиста уйти со сцены
Михаил Жванецкий
Сатирик Михаил Жванецкий уже давно покинул сцену, «ничего нового в этом нет», а накануне он закрыл ИП, сообщил РБК его представитель Олег Сташкевич.
«Он закрыл передачу и ушел со сцены», — сказал представитель артиста, отметив, что Жванецкий уже «в том возрасте», когда может позволить себе перестать выступать и остаться писателем.
Артист счел, что выступать ему «уже не под силу», объяснил Сташкевич.
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