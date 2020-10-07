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Представитель Жванецкого объяснил решение артиста уйти со сцены

Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий (Фото: Наталья Шаханова)

Сатирик Михаил Жванецкий уже давно покинул сцену, «ничего нового в этом нет», а накануне он закрыл ИП, сообщил РБК его представитель Олег Сташкевич.

«Он закрыл передачу и ушел со сцены», — сказал представитель артиста, отметив, что Жванецкий уже «в том возрасте», когда может позволить себе перестать выступать и остаться писателем.

Артист счел, что выступать ему «уже не под силу», объяснил Сташкевич.

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