Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого и назвал себя его поклонником. Об этом он написал в своем Twitter.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день», — написал Зеленский.

Глава государства добавил, что он является «пылким поклонником» силы мысли Жванецкого.

Сатирик умер 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре представитель Жванецкого Олег Сташкевич подтвердил, что Жванецкий закрыл свою передачу и перестал выступать.