Замглавы омского минздрава решила уволиться после инцидента со скорыми

Здание Министерства здравоохранения Омской области (Фото: Министерство здравоохранения Омской области / VK)

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Маслова, которую ранее временно отстранили от должности после инцидента с затянувшейся на несколько часов госпитализацией двух тяжелых пожилых пациентов, написала заявление об увольнении. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области.

«Она написала заявление, но это процедурный вопрос, пока оно не подписано», — сказали в пресс-службе.

При этом пока Маслова фактически остается на своей должности, добавили в пресс-службе.

27 октября в Омске врачи несколько часов не могли найти места в больницах для двух пожилых пациентов с тяжелой степенью поражения легких. Две машины скорой помощи больных привезли к зданию областного минздрава, чтобы добиться госпитализации. В итоге пациентов направили в омскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2 (БСМП-2).

Как писал портал NGS55, в одной машине находилась 70-летняя больная с 81% поражения легких, в другой — мужчина 85 лет, у него 88% поражения легких. Больных пациентов не могли госпитализировать в течение 10 часов.

После инцидента Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову. Глава региона назвал это решение «взвешенным». Оно было принято по итогам анализа состояния областной системы здравоохранения и проверки инцидента, которую инициировал Росздравнадзор.

28 октября Бурков отстранил от работы Маслову, отвечающую за оказание населению скорой медицинской помощи до окончания служебного расследования по факту инцидента.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил в Омск проверку. В Кремле, комментируя случившееся, назвали ситуацию непозволительной.