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Винокур назвал Жванецкого великим писателем и гражданином

Владимир Винокур
Владимир Винокур (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Юморист и певец Владимир Винокур в беседе с РБК прокомментировал смерть писателя и сатирика Михаила Жванецкого.

По словам Винокура, они были очень близкими друзьями. «Я не буду говорить ничего, сегодня особенно. Я не могу, мне тяжело пережить это все, потому что Миша кроме того, что он был великий писатель и гражданин этой страны, он еще человек был великолепный», — сказал юморист.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Информацию о смерти писателя РБК подтвердил представитель Олег Сташкевич. Причину смерти Жванецкого он не назвал.

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7 октября Сташкевич заявил РБК, что Жванецкий принял решение о завершении концертной деятельности и закрыл ИП. Тогда Сташкевич объяснил решение Жванецкого тем, что выступать ему «уже не под силу».

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Михаил Жванецкий, Алла Пугачева и Максим Галкин (слева направо)

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов». Во время учебы был комсоргом факультета механизации портов. После окончания ОИИМФа работал в Одесском порту.

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В годы обучения в вузе участвовал в самодеятельности — писал комические миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре. В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в свой репертуар, а в 1964 году пригласил в театр на должность заведующего литературной частью.

В 2019 году Жванецкий был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Президент России Владимир Путин присвоил эту награду сатирику с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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