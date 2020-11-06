Винокур назвал Жванецкого великим писателем и гражданином

Владимир Винокур (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Юморист и певец Владимир Винокур в беседе с РБК прокомментировал смерть писателя и сатирика Михаила Жванецкого.

По словам Винокура, они были очень близкими друзьями. «Я не буду говорить ничего, сегодня особенно. Я не могу, мне тяжело пережить это все, потому что Миша кроме того, что он был великий писатель и гражданин этой страны, он еще человек был великолепный», — сказал юморист.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Информацию о смерти писателя РБК подтвердил представитель Олег Сташкевич. Причину смерти Жванецкого он не назвал.

7 октября Сташкевич заявил РБК, что Жванецкий принял решение о завершении концертной деятельности и закрыл ИП. Тогда Сташкевич объяснил решение Жванецкого тем, что выступать ему «уже не под силу».