В Адыгее завели дело против контактировавшего с боевиками мужчины

Фото: ФСБ РФ

Против задержанного в Адыгее выходца из Средней Азии, контактировавшего с ликвидированными в октябре в Волгограде членами террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), возбуждено дело. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

Дела завели по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России и ч. 2 ст. 280 по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Установлено, что на своей странице в социальной сети «Одноклассники» задержанный размещал аудио и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, в которых он призвал к совершению террористических актов в России, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам.

В ходе обыска по месту его жительства в поселке Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи силовики обнаружили и изъяли четыре мобильных телефона, сим-карты, флаг организации, а также другие материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. Во время допроса задержанный дал признательные показания.