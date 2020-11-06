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В Адыгее завели дело против контактировавшего с боевиками мужчины

Фото:ФСБ РФ
Фото: ФСБ РФ

Против задержанного в Адыгее выходца из Средней Азии, контактировавшего с ликвидированными в октябре в Волгограде членами террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), возбуждено дело. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

Дела завели по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России и ч. 2 ст. 280 по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Установлено, что на своей странице в социальной сети «Одноклассники» задержанный размещал аудио и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, в которых он призвал к совершению террористических актов в России, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам.

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В ходе обыска по месту его жительства в поселке Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи силовики обнаружили и изъяли четыре мобильных телефона, сим-карты, флаг организации, а также другие материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. Во время допроса задержанный дал признательные показания.

Агентству уточнили в УФСБ, что он был одним из задержанных 14 октября, когда в Волгограде были ликвидированы двое боевиков «Катиба Таухид валь-Джихад». Тогда же спецоперации прошли в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе, где и задержали контактировавшего с боевиками мужчину.

По данным ведомства, экстремистов координировали из Сирии. Теракты они планировали устроить в зданиях органов власти, местах проживания военных и на взрыво- и пожароопасных предприятиях.

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В пресс-службе «Одноклассников», комментируя информацию о размещении в соцсети экстремистских материалов, заявили РБК, что всегда оперативно блокируют контент с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма. «Запрет на это прописан в правилах соцсети, и мы категорически против появления и распространения подобного контента. С помощью автоматических алгоритмов модерации и оперативной работы с жалобами пользователей эта активность не получает быстрого распространения», — сказали там.

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