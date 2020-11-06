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В центре Москвы задержали активистов «Левого фронта»

Фото:s_udaltsov / Twitter
Фото: s_udaltsov / Twitter

Четверых активистов общественного движения «Левый фронт» задержали в Москве на Кремлевской набережной. Об этом сообщила РБК адвокат от «ОВД-Инфо» Елена Шереметьева.

«Я сейчас выезжаю, пока нет [дополнительной информации]», — сказала она.

В свою очередь координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил РБК, что активисты имели при себе баннер.

«Мы сами не так давно узнали. Людей задержали. Люди шли с баннером по набережной, я не знаю до конца — хотели они его вывешивать или просто шли, но в свернутом виде он у них был. Видимо, за ними следили», — сказал Удальцов. По его словам, подъехал микроавтобус, из которого выскочила группа полицейских в масках, также с ними были люди в штатском.

«Очень жестко их положили на асфальт, заломили руки. После чего затолкали в автобус и доставили в ОВД Китай-город», — сказал он.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что пока таких данных не поступало

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