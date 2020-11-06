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СМИ сообщили о звуках выстрелов на акции протеста в Тбилиси

Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В столице Грузии у резиденции основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, где проходит акция протеста, была слышна стрельба. Об этом сообщают телеканалы Rustavi2 и «Первый канал» Общественного вещателя Грузии.

Как сообщает Rustavi2, протестующие слышали около пяти выстрелов. По информации грузинского «Первого канала», позднее несколько гильз были обнаружены в туннеле, ведущем к Мтацминде, по которому проводит шествия оппозиционная партия «Национальное движение». Предположительно, гильзы — от сигнального оружия, сообщает грузинский «Первый канал».

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В Грузии несколько дней проходят акции протеста. Демонстранты требуют местный ЦИК аннулировать итоги прошедших парламентских выборов и назначить новые.

Выборы в грузинский парламент прошли 31 октября. За 150 депутатских мандатов боролись 48 партий и два оппозиционных блока. Большинство на выборах набрала правящая партия «Грузинская мечта» — 48%. Партия, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение — Сила в единстве» заняла второе место с результатом 27,12% голосов. Всего в парламент прошли семь партий и два блока.

Сторонники оппозиции не согласились с итогом выборов и вышли на улицы. Масштабную акцию оппозиция запланировала на 8 ноября.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы демократичными и безопасными.

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