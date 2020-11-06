Пандемия коронавируса , 06 ноя, 14:40
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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с COVID-19 в регионах
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ситуацию с коронавирусом в регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах России с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи», — говорится в сообщении.
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