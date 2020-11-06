Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с COVID-19 в регионах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ситуацию с коронавирусом в регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах России с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи», — говорится в сообщении.

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