Кремль заявил о тревожной тенденции в ситуации с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Тенденция в ситуации с распространением коронавируса тревожная, пандемия продолжает развиваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что ход развития пандемии трудно спрогнозировать в нюансах, однако можно предсказать основные тренды, которые требуют принятия дополнительных мер.

«Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения», — пояснил представитель Кремля.

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