СК начал проверку после смерти ученицы в московской школе

Фото: Следственный комитет РФ

В одной из школ на юге Москвы умерла ученица. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по столице.

По данным СК, 6 ноября девочка почувствовала себя плохо во время урока, после чего скончалась. Номер учебного учреждения в ведомстве не указывают.

Следователи проводят доследственную проверку, опрашивают сотрудников школы.

В октябре СК завел дело после того, как мальчик потерял сознание и позднее умер на тренировке в фитнес-клубе, расположенном на территории района Раменки. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).