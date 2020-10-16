СК завел дело после смерти мальчика в фитнес-клубе в Москве

Фото: Прокуратура города Москвы

Следователи завели уголовное дело после гибели мальчика на тренировке в фитнес-клубе в московском районе Раменки. Об этом сообщает Главное следственное управление по Москве.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В ведомстве добавили, что будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

В столичной прокуратуре уточнили, что десятилетний мальчик потерял сознание и умер во время индивидуальной тренировки в фитнес-центре, который находится на Мосфильмовской улице.