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Вирусологи оценили рекомендацию о запрещенных при коронавирусе продуктах

Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Специфической диеты для коронавируса нет, однако надо стремиться к тому, чтобы питаться здоровыми продуктами. Об этом сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Так он прокомментировал слова врача-терапевта Филиппа Кузьменко, который заявил, что при заражении коронавирусом нужно сократить потребление соли и исключить алкоголь. Он также говорил, что заболевшим надо пить больше воды.

«Можно смело вот эти продукты человеку не рекомендовать, тут не ошибешься. Но это вопрос неважный в контексте этой инфекции. Понятно, что алкоголь не надо пить никому и никогда, и будет всем благо. Действительно влияет на здоровье, на сердце, на развитие онкологии — можно перечислять долго. Но это имеет косвенное отношение к рассматриваемому вопросу», — сказал Аграновский.

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Фото:Kathy Willens / AP

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с РБК объяснил, что, если в рационе питания пациента будет большое количество соли, то это может привести к сгущению крови, тем самым усложнив течение болезни.

«Злоупотребление соленым при любом респираторном заболевании, в том числе при коронавирусной инфекции, естественно нежелательно. Про алкоголь тут даже говорить нечего», — сказал Вознесенский.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев заявил, что употребление алкоголя ослабляет иммунитет, что увеличивает риск заражения коронавирусом. Врач также отмечал, что алкоголь в любых его проявлениях приводит к сгущению крови, в то время как одним из осложнений COVID-19 является тромбоэмболия — закупорка жизненно важных кровеносных сосудов тромбом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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