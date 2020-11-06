Вирусологи оценили рекомендацию о запрещенных при коронавирусе продуктах

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Специфической диеты для коронавируса нет, однако надо стремиться к тому, чтобы питаться здоровыми продуктами. Об этом сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Так он прокомментировал слова врача-терапевта Филиппа Кузьменко, который заявил, что при заражении коронавирусом нужно сократить потребление соли и исключить алкоголь. Он также говорил, что заболевшим надо пить больше воды.

«Можно смело вот эти продукты человеку не рекомендовать, тут не ошибешься. Но это вопрос неважный в контексте этой инфекции. Понятно, что алкоголь не надо пить никому и никогда, и будет всем благо. Действительно влияет на здоровье, на сердце, на развитие онкологии — можно перечислять долго. Но это имеет косвенное отношение к рассматриваемому вопросу», — сказал Аграновский.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с РБК объяснил, что, если в рационе питания пациента будет большое количество соли, то это может привести к сгущению крови, тем самым усложнив течение болезни.