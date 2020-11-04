Эксперты оценили влияние алкоголя на риск заболеть COVID-19

Он добавил, что человек в состоянии опьянения не способен контролировать время приема препаратов. Таким образом, оставленный дома пациент с легкой формой коронавируса может забыть про необходимые лекарства.

Кроме того, алкоголь и назначаемые при лечении COVID-19 препараты несовместимы, напомнил врач. Прием алкоголя одновременно с антибиотиками может оказать негативное влияние на печень и воздействовать на головной мозг.

О том, что при алкоголизме характерно снижение иммунитета, заявил также психиатр-нарколог Даниил Покровский. «Алкоголизм — фактор, который приводит к более тяжелому течению болезни», — сказал он.

Врач добавил, что алкоголь ухудшает обмен веществ в мозге, печени, сердце и таким образом затрудняет работу организма. Однако при малых дозах алкоголь не приведет к патогенным последствиям, уточнил Покровский.

Врач психиатр-нарколог Любовь Шишенкова рассказала РБК, что алкоголь осложняет течение любого заболевания, в том числе и коронавируса. «Любая вирусная инфекция у человека, страдающего алкоголизмом, будет протекать тяжелее, чем могла бы быть у другого человека, так как у него хуже иммунитет, обменные процессы», — сказала она. Врач добавила, что алкоголь меняет кислотно-щелочной баланс в организме и негативно действует на любую клетку, уменьшая ее сопротивляемость внешним воздействиям. Она также заметила, что любое употребление алкоголя ведет к интоксикации. «Даже бокал вина, который якобы допускается, — тоже интоксикация. И если это достаточно регулярное употребление: по выходным, по вечерам, то пользы для организма никакой нет», — сказала врач.

Шишенкова сообщила, что алкоголь несовместим с антибиотиками. «Алкоголь клетку повреждает, а если мы еще сверху антибиотик накладываем или противовирусный препарат, то получается, что гибнет очень много клеток здоровых в организме. Мишень становится совсем другая для антибиотиков», — отметила она. Врач сказала, что сейчас собирается статистика, как именно COVID-19 влияет на людей с алкогольной зависимостью.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев сообщил в интервью Sputnik, что если заболевший коронавирусной инфекцией будет выпивать, это может усугубить течение заболевания. Он также указывал на несовместимость принимаемых при заражении коронавирусом лекарств с алкоголем. В частности, речь идет об антибиотиках и антикоагулянтах, которые препятствуют образованию тромбов.