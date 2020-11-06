В Петербурге впервые выявили более 1,1 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Фото: Антон Ваганов / Reuters

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 1171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно данным ресурса, за все время пандемии это самый высокий ежесуточный прирост заболевших в городе. Впервые число новых случаев в городе превысило тысячу 4 ноября.

За весь период в Петербурге COVID-19 заболели более 67 тыс. человек. Из них свыше 41,5 тыс. пациентов выздоровели, еще 4078 умерли.

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Рекорд по заболеваемости 6 ноября был зарегистрирован и во всей России. За сутки в стране коронавирусную инфекцию обнаружили у более 20,5 тыс. россиян.