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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге впервые выявили более 1,1 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 1171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно данным ресурса, за все время пандемии это самый высокий ежесуточный прирост заболевших в городе. Впервые число новых случаев в городе превысило тысячу 4 ноября.

За весь период в Петербурге COVID-19 заболели более 67 тыс. человек. Из них свыше 41,5 тыс. пациентов выздоровели, еще 4078 умерли.

Власти Петербурга объявили о новых ограничениях из-за COVID-19
Общество
Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

Рекорд по заболеваемости 6 ноября был зарегистрирован и во всей России. За сутки в стране коронавирусную инфекцию обнаружили у более 20,5 тыс. россиян.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Петербурге ввели ряд ограничений. Сейчас в городе запрещена работа развлекательных учреждений, а также приостановлена работа ресторанов в ночное время. Кроме того, объявлен строгий масочный режим и рекомендована самоизоляция для всех петербуржцев.

Власти также сообщили, что с 9 ноября в Петербурге не будут работать фуд-корты и детские комнаты в торговых центрах. Также в силу вступит запрет на проведение мероприятий численностью более 70 человек.

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