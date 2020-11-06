В Сирии отключилось электричество из-за аварии

Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press

Во всей Сирии отключилось электричество из-за аварии на сетях, сообщает SANA со ссылкой на Минэнерго страны.

В ведомстве сообщили, что сотрудники министерства уже начали работу по восстановлению электроснабжения. О причинах аварии пока не сообщается.

Это не первый случай масштабного отключения электричества в стране за последние месяцы. В августе в результате взрыва газопровода между районами Думайра и Адры в Сирии также полностью отключилось электроснабжение. В тот же день подача электричества в нескольких регионах была восстановлена.

Тогда министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим заявил, что причиной взрыва стал теракт. О погибших и пострадавших сообщений не поступало.