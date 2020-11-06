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Врач назвал запрещенные при COVID-19 продукты

При заражении коронавирусной инфекцией нужно сократить потребление соли и исключить алкоголь. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.

«Надо поддерживать водно-солевой баланс», — сказал Кузьменко.

По его словам, для этого заболевшим COVID-19 нужно пить больше воды, а также избегать соленой пищи, например, соленой рыбы, соленых огурцов. Потребление алкоголя также следует ограничить, так как он способствует обезвоживанию, объяснил врач.

Он добавил, что соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусной инфекции. «Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. <...> Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом», — отметил Кузьменко.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее врачи предупредили об опасности алкогольных напитков при заражении коронавирусом. По словам врача-нарколога Алексея Казанцева, алкоголь в любых его проявлениях приводит к сгущению крови, в то время как одним из осложнений COVID-19 является тромбоэмболия — закупорка жизненно важных кровеносных сосудов тромбом. Поэтому алкоголь может негативно сказаться на состоянии больного.

Также он отметил, что алкоголь несовместим с лекарствами, назначаемыми при лечении COVID-19, в том числе с антибиотиками.

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В свою очередь врач психиатр-нарколог Любовь Шишенкова рассказала РБК, что алкоголь осложняет течение любого заболевания, так как ослабляет иммунитет человека.

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