Врач назвал запрещенные при COVID-19 продукты

При заражении коронавирусной инфекцией нужно сократить потребление соли и исключить алкоголь. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.

«Надо поддерживать водно-солевой баланс», — сказал Кузьменко.

По его словам, для этого заболевшим COVID-19 нужно пить больше воды, а также избегать соленой пищи, например, соленой рыбы, соленых огурцов. Потребление алкоголя также следует ограничить, так как он способствует обезвоживанию, объяснил врач.

Он добавил, что соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусной инфекции. «Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. <...> Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом», — отметил Кузьменко.