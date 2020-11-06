СМИ сообщили об уменьшении отставания Байдена от Трампа в Джорджии

Кандидат в президенты от Демократичесакой партии США Джо Байден значительно уменьшил отставание от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Джорджия по итогам обработки 99% бюллетеней. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, в Джорджии Трамп и Байден набрали по 49,4% голосов избирателей. При этом за Трампа проголосовали примерно на 3,5 тыс. больше человек, чем за Байдена.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В этом году многие американцы участвовали в голосовании по почте, поэтому процесс подсчета голосов затянулся, он идет до сих пор.