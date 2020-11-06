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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Выборы президента США ,  
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СМИ сообщили об уменьшении отставания Байдена от Трампа в Джорджии

Кандидат в президенты от Демократичесакой партии США Джо Байден значительно уменьшил отставание от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Джорджия по итогам обработки 99% бюллетеней. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, в Джорджии Трамп и Байден набрали по 49,4% голосов избирателей. При этом за Трампа проголосовали примерно на 3,5 тыс. больше человек, чем за Байдена.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В этом году многие американцы участвовали в голосовании по почте, поэтому процесс подсчета голосов затянулся, он идет до сих пор.

Трамп заявил о давлении на избирателей с помощью «поддельных опросов»
Политика
Фото:Carlos Barria / Reuters

Основная борьба развернулась в четырех колеблющихся штатах: Северной Каролине (15 голосов выборщиков), Джорджии (16 голосов), Пенсильвании (20 голосов) и Неваде (шесть голосов). В Северной Каролине и Пенсильвании пока лидирует Трамп, в Неваде — Байден. К настоящему моменту Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп — 214.

На следующий день после выборов Трамп заявил, что сначала лидировал «во многих ключевых штатах», однако затем ситуация в некоторых из них поменялась. Он назвал это «странным». По мнению Трампа, в Соединенных Штатах происходит «большое мошенничество» при подсчете голосов.

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Также Трамп потребовал у избирательных комиссий остановить подсчет голосов. Суды в Джорджии и Мичигане отклонили соответствующие иски его штаба.

Джо Байден Дональд Трамп президентские выборы в США
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
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