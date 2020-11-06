ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, в соответствии с которой 8 и 9 мая провозглашаются днями памяти всех жертв Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предлагает «всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны».

Также в резолюции предлагается провести 1 декабря этого года специальное торжественное заседание Генеральной Ассамблеи в память о жертвах войны.

Как объяснил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, обычно Генассамблея проводила торжественные заседания в память о войне в мае, но в этом году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому Россия и предложила созвать такое заседание в декабре.