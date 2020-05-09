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Генсек ООН предложил вспомнить уроки 1945 года

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш попросил впомнить об уроках 1945 года, когда окончилась Вторая мировая война. Об этом сообщается на сайте ООН.

Генсек отметил, что в это время памяти и примирения люди воздают должное миллионам погибших в годы войны. По его словам, нельзя забывать о холокосте и других преступлениях, совершенных нацистами. Гутерреш заявил, что после победы над тиранией и фашизмом в мае 1945 года началась новая эра.

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Генсек отметил, что осознание общей человечности и важности международной солидарности привело к созданию ООН, чтобы избавить будущие поколения от бедствий войны. Однако мир продолжает страдать от конфликтов.

«В связи с 75-й годовщиной давайте вспомним уроки 1945 года и будем вместе работать над тем, чтобы положить конец пандемии и построить будущее мира, безопасности и достоинства для всех», — сказал Гутерреш.

В Европе День Победы отмечают 8 мая, в день капитуляции Германии. В СССР это была ночь на 9 мая. Из-за пандемии коронавируса в этом году не удалось провести массовые мероприятия. В России в День Победы пройдет воздушная часть парада, а наземную чсать и шествие «Бессмертного полка» отменили также из-за ситуации с вирусом.

Теги: Генсек ООН, Вторая мировая война
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