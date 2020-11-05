Пандемия коронавируса , 05 ноя, 21:25
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В Подмосковье снова откроют временный госпиталь в «Крокус Экспо»
Временный стационар для больных коронавирусом в Международном выставочном центре «Крокус Экспо»
В Московской области вновь откроют временный госпиталь для больных с коронавирусом на базе выставочного комплекса «Крокус Экспо». Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы открываем госпиталь в «Крокусе», существует график открытия коек», — сказал он (цитата по ТАСС).
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