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Пандемия коронавируса ,  
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В Ленобласти ввели новые ограничения из-за коронавируса

Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В Ленинградской области с 5 ноября вступают в силу новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, запрещены спортивные мероприятия, пожилые должны уйти на самоизоляцию, а несовершеннолетним теперь нельзя посещать ТЦ без взрослых. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Соответствующий указ подписал губернатор области Александр Дрозденко.

«В области запрещены спортивные и физкультурные мероприятия», — указано в документе.

Исключение сделано для для видов спорта с численностью одной команды до 18 человек. Всего в соревнованиях могут участвовать не более 36 человек.

В помещении на одного игрока должно приходиться не менее 4 кв м. Разрешены командные соревнования на улице — до 80 участников. «Количество посетителей таких соревнований не должно превышать 50% общей вместимости мест их проведения», — уточняется в сообщении.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Неработающие пожилые старше 65 лет должны перейти на самоизоляцию, а работающие пенсионеры перевестись на удаленку. Во время самоизоляции можно выгуливать собаку и ходить в магазин на расстоянии не более 100 м.

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На свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках допустимо собираться числом не больше 18 человек, все должны быть в средствах защиты.

Несовершеннолетние до 14 лет могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры в сопровождении взрослых.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 ноября
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За последние сутки в области выявили 161 нового заболевшего. Общее число зараженных выросло до 12 192 человек.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 ограничения в регионе начали ужесточать в начале октября. В некоторых районах пожилым разрешили посещать магазины только в определенные часы. Кроме того, были установлены ограничения для участников массовых мероприятий.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Ленинградская область ограничения
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
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