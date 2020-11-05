В Ленобласти ввели новые ограничения из-за коронавируса

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В Ленинградской области с 5 ноября вступают в силу новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, запрещены спортивные мероприятия, пожилые должны уйти на самоизоляцию, а несовершеннолетним теперь нельзя посещать ТЦ без взрослых. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Соответствующий указ подписал губернатор области Александр Дрозденко.

«В области запрещены спортивные и физкультурные мероприятия», — указано в документе.

Исключение сделано для для видов спорта с численностью одной команды до 18 человек. Всего в соревнованиях могут участвовать не более 36 человек.

В помещении на одного игрока должно приходиться не менее 4 кв м. Разрешены командные соревнования на улице — до 80 участников. «Количество посетителей таких соревнований не должно превышать 50% общей вместимости мест их проведения», — уточняется в сообщении.