Лавров и Маас обсудили ситуацию с Навальным, Карабах и Донбасс

Сергей Лавров (Фото: МИД / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального со своим германским коллегой Хайко Маасом. Об этом говорится на сайте МИД России.

«Была затронута ситуация с проживающим в Германии блогером А. Навальным», — уточняется в сообщении.

Лавров вновь указал на неприемлемость позиции Берлина, который, с точки зрения российской стороны, отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства. Глава российского МИДа выразил надежду, что Берлин откажется от дальнейшей «искусственной политизации» ситуации, которая вредит двусторонним отношениям стран.

Также Лавров и Маас затронули тему урегулирования в Донбассе и ситуацию в Нагорном Карабахе.