Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 78,46 (-1,54) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 92,12 (-1,22) Инвестиции, 13:16
Денис Савостин — как построить новый аэропорт РБК и ВТБ Привилегия, 21:47 Китай закрыл въезд для россиян Общество, 21:29 В Подмосковье снова откроют временный госпиталь в «Крокус Экспо» Общество, 21:25 Полезная автокосметика для зимы. Что купить и как пользоваться РБК и Авито Авто, 21:17 Путин наградил орденом Скворцову и медалью Дюкова Общество, 21:13 В Ленобласти ввели новые ограничения из-за коронавируса Общество, 21:10 «36,6» не исключила продажи своего дистрибьютора бывшему топ-менеджеру Бизнес, 21:08 Лавров и Маас обсудили ситуацию с Навальным, Карабах и Донбасс Политика, 21:07 Выборы президента США. Главное Политика, 21:05 Овечкин рассказал об отношении американцев к Путину Спорт, 21:03 Умер лидер и автор песен Uriah Heep Кен Хенсли Общество, 20:47 Из чего сделано будущее: технологические киты цифровой трансформации РБК и Intel NUC, 20:46 Экс-глава «Сибантрацита» уехал в США после задержания с наркотиками Бизнес, 20:39 В Париже из-за COVID-19 запретили доставку еды и покупку алкоголя ночью Общество, 20:34
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Отравление Навального ,  
0 

Лавров и Маас обсудили ситуацию с Навальным, Карабах и Донбасс

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального со своим германским коллегой Хайко Маасом. Об этом говорится на сайте МИД России.

«Была затронута ситуация с проживающим в Германии блогером А. Навальным», — уточняется в сообщении.

Лавров вновь указал на неприемлемость позиции Берлина, который, с точки зрения российской стороны, отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства. Глава российского МИДа выразил надежду, что Берлин откажется от дальнейшей «искусственной политизации» ситуации, которая вредит двусторонним отношениям стран.

Также Лавров и Маас затронули тему урегулирования в Донбассе и ситуацию в Нагорном Карабахе.

Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа возбудить дело о его отравлении
Общество
Алексей Навальный

Навальному стало плохо в конце августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали, а спустя некоторое время перевезли на лечение в Германию.

В начале сентября правительство ФРГ заявило, что в организме Навального нашли следы яда из запрещенной группы «Новичок», позже эти данные подтвердили специалисты Франции, Швеции и ОЗХО.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

Российские врачи, лечившие Навального, с выводами немецких коллег об отравлении веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы не согласились.

Европейские страны неоднократно требовали у Москвы объяснений в связи со сложившейся ситуацией. В октябре министры иностранных дел Франции и Германии в совместном заявлении сообщили, что обе страны неоднократно просили Россию расследовать обстоятельства отравления Навального, однако российские власти не предоставили «убедительных объяснений».

Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко. В Кремле санкции назвали безосновательными.

Алексей Навальный Сергей Лавров
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Материалы по теме
Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа возбудить дело о его отравлении
Общество
Лавров назвал незаконными санкции Евросоюза из-за Навального
Политика
Болтон допустил последствия у России из-за «ошибки» санкций по Навальному
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter