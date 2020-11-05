Пульмонолог Минздрава разъяснил данные о доле ошибочных тестов на COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Тест-системы, с помощью которых в России выявляют коронавирус методом ПЦР, соответствуют лучшим мировым образцам. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Используемые на сегодняшний день в России тест-системы для ПЦР-тестирования на коронавирус зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют лучшим мировым образцам», — сказал он.

Специалист уточнил, что именно ПЦР-диагностика считается «золотым стандартом» в большинстве стран, поскольку она позволяет быстро и правильно установить наличие вируса в организме человека. Правда, как отметил Авдеев, для этого с ней необходимо правильно обращаться. «Говоря об ошибочных результатах ПЦР-тестов, стоит отметить, что речь идет о стационарном звене», — добавил эксперт.

Пульмонолог пояснил, что в стационар, как правило, пациенты попадают на более поздних этапах заболевания. Из-за специфики развития коронавирусной инфекции на данной стадии ПЦР-метод может чаще давать сбой. «Для таких пациентов врачам доступны другие методы лабораторной диагностики, подтверждающие диагноз», — сообщил Авдеев.