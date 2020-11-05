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Появилось видео с въехавшей в остановку в центре Москвы машиной

Появилось видео с места ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, где легковой автомобиль въехал в остановку. Видеозапись опубликовал телеканал «360» у себя в Twitter.

На видео видно протаранившую остановку машину. Люди собрались вокруг пострадавших.

Как рассказала РБК пострадавшая в результате аварии Татьяна Хан, она вместе с младшей сестрой-школьницей и сыном ждала автобус, когда машина резко въехала в остановку.

«Мне зажало ногу, но сильнее пострадала моя сестра. На нее пришелся сильный удар, осколки полетели в глаза, шею, спину, ноги придавило сильно. Сейчас я в больнице. Нога болит правая, ссадины, шок», — сообщила пострадавшая, добавив, что ее сын отделался испугом.

По словам Хан, машина была без номеров. «Девушку-водителя и мужчину рядом с ней увидела позже, прохожий помогал отодвинуть автомобиль. Они вышли из машины, но, когда я подошла к ним, сели в машину и закрылись», — сообщила она.

Источники ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что, по предварительной информации, причиной ДТП стала ошибка водителя: женщина перепутала педали газа и тормоза.

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Авария произошла ранее 5 ноября рядом с домом 16 строение 1 на Садовой-Триумфальной улице. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали три человека. Telegram-канал Mash сообщал, что две женщины и два ребенка получили травмы.

По информации департамента транспорта, за автомобилем Nissan, протаранившим остановку, числится один штраф за превышение скорости и три штрафа — за пересечение сплошной.

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