Появилось видео с въехавшей в остановку в центре Москвы машиной

Появилось видео с места ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, где легковой автомобиль въехал в остановку. Видеозапись опубликовал телеканал «360» у себя в Twitter.

На видео видно протаранившую остановку машину. Люди собрались вокруг пострадавших.

Как рассказала РБК пострадавшая в результате аварии Татьяна Хан, она вместе с младшей сестрой-школьницей и сыном ждала автобус, когда машина резко въехала в остановку.

«Мне зажало ногу, но сильнее пострадала моя сестра. На нее пришелся сильный удар, осколки полетели в глаза, шею, спину, ноги придавило сильно. Сейчас я в больнице. Нога болит правая, ссадины, шок», — сообщила пострадавшая, добавив, что ее сын отделался испугом.