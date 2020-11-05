В школах назвали недостатки в идее сделать должность директора выборной

Ефим Рачевский (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

В случае введения выборности директоров российских школ необходимо будет менять всю законодательную базу. Такое мнение выразил в разговоре с РБК директор московской школы № 548 Ефим Рачевский. По его словам, реалистичность этого проекта вызывает сомнение, особенно в условиях пандемии коронавируса.

С предложением по введению выборности директоров российских школ и усилению роли управляющих школьных советов выступил руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков, сообщал RT. Он направил письмо заместителю министра просвещения России Виктору Басюку. Даванков напомнил, что сейчас директоров школ назначает учредитель, и предложил избирать их открытым общественным конкурсом.

«Меня смущает степень реалистичности всего этого, скорее всего, это нереально по одной такой существенной причине — директор несет персональную ответственность за реализацию образовательной программы и за жизнь и здоровье всех детишек, следовательно, он должен быть профессионально подготовлен. Российские школы сейчас находятся, как и другие организации страны, в достаточно напряженном состоянии, я так полагаю, враг скоро уйдет, я имею в виду пандемию», — заявил Рачевский.

Как заявил в разговоре с РБК директор школы № 109 Евгений Ямбург, при предложенной выборности существует опасность того, что кандидатура директора будет утверждаться не по профессиональным качествам человека, а прежде всего исходя из его лояльности и умения ладить.