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В школах назвали недостатки в идее сделать должность директора выборной

Ефим Рачевский
Ефим Рачевский (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

В случае введения выборности директоров российских школ необходимо будет менять всю законодательную базу. Такое мнение выразил в разговоре с РБК директор московской школы № 548 Ефим Рачевский. По его словам, реалистичность этого проекта вызывает сомнение, особенно в условиях пандемии коронавируса.

С предложением по введению выборности директоров российских школ и усилению роли управляющих школьных советов выступил руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков, сообщал RT. Он направил письмо заместителю министра просвещения России Виктору Басюку. Даванков напомнил, что сейчас директоров школ назначает учредитель, и предложил избирать их открытым общественным конкурсом.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

«Меня смущает степень реалистичности всего этого, скорее всего, это нереально по одной такой существенной причине — директор несет персональную ответственность за реализацию образовательной программы и за жизнь и здоровье всех детишек, следовательно, он должен быть профессионально подготовлен. Российские школы сейчас находятся, как и другие организации страны, в достаточно напряженном состоянии, я так полагаю, враг скоро уйдет, я имею в виду пандемию», — заявил Рачевский.

Как заявил в разговоре с РБК директор школы № 109 Евгений Ямбург, при предложенной выборности существует опасность того, что кандидатура директора будет утверждаться не по профессиональным качествам человека, а прежде всего исходя из его лояльности и умения ладить.

«Дело в том, что это дежавю, я это все проходил в 80-е годы в период перестройки. Тут есть и плюсы, и минусы. Скажем, человек, который достаточно требовательный и последовательный, он может не устраивать коллектив, который не привык работать. А в то же время, может быть и по-другому. Тут прежде всего вопрос профессионализма», — сказал он.

По его словам, актуальной проблемой является то, что учредитель может уволить любого директора школы без объяснения причины. «Мне пишут многие люди со всей страны, и молодые успешные, эффективные директора — их просто убирают», — заключил он.

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По мнению сопредседателя межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволода Луховицкого, вызывает удивление, что в предложении о выборности нет прямого требования отмены статьи, в которой говорится, что учредитель может без объяснений причин снять с должности директора школы. «Школы — это, наверное, не акционерное общество, и снимать или увольнять работника без объяснений, безусловно, несправедливо», — сказал он.

Он отметил, что поддерживает идею выборности директоров школ. По его словам, это позволит избежать проблем с произвольным назначением и снятием директоров по всей стране.

«Возможен вариант, когда, например, сначала родители и учителя предлагают выборы и выбирают какую-то кандидатуру или две-три кандидатуры, и их потом утверждает учредитель. Возможен обратный вариант, когда учредитель по своим соображениям выбирает две-три фигуры и предлагает их на выбор родителям и учителям. Но, так или иначе, это требование — организация принципа общественно-государственного управления школой — оно, безусловно, должно быть», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпросвещения России.

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